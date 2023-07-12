港隊Ｕ22公布33人初選名單

梁祐維屬唯一外流球員

今次初選名單中，余在言、伍瑋謙及黃皓雋等曾入選大港腳的主力悉數在陣，而效力日本足球聯賽球隊滋賀湖王的中堅梁祐維，則屬名單中唯一外流球員。23歲以下「亞洲盃」2024外圍賽將於9月初展開，被編入E組的港隊，同組除東道主烏茲別克外，還包括伊朗及阿富汗。至於杭州亞運在9月尾舉行，但參賽球隊仍未落實，每隊將可挑選3名超齡球員助陣。■■李浚湣報道