港隊Ｕ22公布33人初選名單
為備戰亞洲足協23歲以下「亞洲盃」2024外圍賽以及9月杭州亞運，足總周一晚公布33人港隊U22初選名單，並於7月24日至8月1日，在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行本地集訓。
梁祐維屬唯一外流球員
今次初選名單中，余在言、伍瑋謙及黃皓雋等曾入選大港腳的主力悉數在陣，而效力日本足球聯賽球隊滋賀湖王的中堅梁祐維，則屬名單中唯一外流球員。23歲以下「亞洲盃」2024外圍賽將於9月初展開，被編入E組的港隊，同組除東道主烏茲別克外，還包括伊朗及阿富汗。至於杭州亞運在9月尾舉行，但參賽球隊仍未落實，每隊將可挑選3名超齡球員助陣。■■李浚湣報道
33人初選名單
門將：盧兆崎、伍瑋謙、龐焯熙、雲天樂
後衞：陳潤潼、周子謙、甘智健、郭縉諾、黎皚韜、羅焯熙、梁祐維、宋紘毅、 曾以行、嚴啟倬、葉卓文
中場：鄭進泓、邵昀俊、何瀧浩、林樂賢、劉君正、趙聡悟、鄧筵霑、余在言
前鋒：張廣然、陳傲軒、柏 拔、何家智、宏愷志、劉家喬、李樂謙、馬希偉、馬 斐、黃皓雋
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