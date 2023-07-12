「重投」北區首季目標 梁志榮踢出風格

新季升上港超聯的北區，由梁志榮出任球隊主教練。相信很少人會知道，原來「細榮」在2009年第一次退役後，曾效力過當時在丙組的北區一季，並參與球隊的青訓工作。「係呀！真係冇乜人會知，因為當時都係做青訓教練為主，踢都踢得好低調。雖然已經係好多年前嘅事，但一啲陌生嘅感覺都冇，因為大部分職、球員都認識，我又係北區大嘅，反而好有親切感添！」「細榮」笑說。

對上一次在港超聯以主教練身份領軍，已經是4年前的事，夢想ＦＣ散班後不久，「細榮」便重投傑志工作。對於今次第二度離開「藍鳥」，「細榮」坦言絕不是一個容易的決定，前後大約考慮了3星期：「我認我係好『婆媽』嘅男人！當第一次知道有呢個機會嗰陣，我真係認認真真咁考慮咗好多嘢，諗嚟諗去，多謝老婆同阿仔嘅支持，佢哋鼓勵我去把握呢個唔係成日有嘅機會，接受挑戰。」

對球員名單充滿期待 儘管球隊的組軍工作，早在「細榮」首肯前已告展開，但這位新任北區主帥，卻對手上這份球員名單充滿期待。「我話可以挑戰錦標嘅話，你都覺得我耍你啦！新一季北區嘅本地球員，雖然唔係咩球星，但全部喺本身擅長嘅位置上，都好有戰鬥力。只要喺搵外援方面順順利利，冇入到『水貨』，我哋第一季會以聯賽榜中游位置做目標。」

不過「細榮」強調，相比起能否取得佳績，他更着重球隊能否踢出風格，他堅定地說：「足球理念嚟講我冇變過，我心目中想建立一支，好敢去用波同進攻嘅球隊，希望球迷多多支持。」