梁志榮「重投」北區掌帥

今季新升班的港超聯球隊北區，昨日宣布將由梁志榮出任球隊主教練。對於相隔4年再成港超聯球隊主教練，「細榮」表示感到十分新鮮及期待，盼可以助球員盡快磨合，並逐步帶領北區成為一支有實力的球隊。

再教港超隊「期待又新鮮」 現年45歲的梁志榮球員時代曾效力多支本地球隊，曾多次入選香港代表隊，2015年掛靴後轉任教練，先後以主教練身份執教夢想駿其、夢想FC、亦曾以領隊兼助教身份帶領富力R＆F，近年於傑志出任副足球總監，積極參與傑志足球學院的青訓工作及出任一隊助教，執教經驗豐富。

對於相隔4年後，再次擔任港超聯球隊主教練一職，「細榮」表示感覺既新鮮又期待：「4年後再出來擔任主教練這個位置，感覺環境都變了，所以都非常期待。但北區對我來說卻絕不陌生，因為自己從小成長都是在北區，教練生涯的起步點又是在這裏，所以今次算是回到自己熟悉的地方，也充滿以前自己踢波時期的感覺。」

至於在新球季的準備階段，「細榮」則希望可以協助隊中的球員盡快磨合：「雖然我在本地球圈多年，都對本地的球員有一定熟悉程度，對他們的特性都不太陌生，但始終球隊新埋班，大部分球員都是來自不同球會，而且與新來到的外援都需要時間磨合。我想現階段最重要的，是要令他們清楚知道教練團想傳達出來的訊息。」

另外，提到長遠目標，「細榮」則盼可以協助北區在港超聯立足，並逐步成為爭標分子：「首先頭一兩季希望可以為北區建立一個好的形象、踢法，從而吸引更多區內的球迷來支持我們，長遠在港超聯成為一支有實力的球隊。」

何國泉任副總監兼龍門教練 除此之外，北區同日又公布何國泉將加盟球隊，出任副總監兼龍門教練，「泉哥」表示出任新崗位有一定挑戰性，需要逐步累積經驗，同時他又提到北區的來季組軍已接近完成。

林卓臻報道