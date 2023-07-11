諾利斯咸美頓主場齊企櫈仔

隨着戰車升級「見效」，麥拿侖兩位車手諾利斯及比雅斯迪於正賽排在第2、3位起步，更把握「二打一」優勢，甫開賽諾利斯即爬過頭位起步的麥斯韋斯塔本，進佔首位，精彩表現令全場英國車迷歡呼。然而，「韋少」隨後不停施壓，於第5圈已重新超越諾利斯並一放絕塵，以1小時25分16秒938率先衝線，取得今季個人第8冠。

至於7屆總冠軍咸美頓，在比賽中段超越比雅斯迪後，不斷向次席的諾利斯展開攻勢，幸好這位23歲車手發揮出色保住位置，最終力壓「黑帝」以第2名衝線，為麥拿侖車隊今季首踏頒獎台，而咸美頓則列第3，這也是自1999年後首次有兩位英國車手在銀石賽道「企櫈仔」。諾利斯賽後坦言︰「這個周末很瘋狂！但我知道如非整個團隊一同努力，我們沒辦法站到頒獎台上！」而麥拿侖另一車手比雅斯迪則獲第4名，雖然與頒獎台擦身而過，但已是這位澳洲新秀今季的最佳成績，平治的另一名英國車手羅素排名第5。