NBA增設季中錦標賽

賽制方面，30支NBA球隊分成6組，每隊各打兩場主場、兩場客場比賽，將與同組對手各交手1次。賽事將於美國時間11月3日展開，逢周二及五舉行。6隊小組第1名以及兩隊「外卡隊」（東西岸最佳第2名）將晉級單循環淘汰賽，8強定於12月4、5日，而4強會在12月7日，至於決賽將於12月9日在拉斯維加斯舉行。

NBA盃共67場比賽，除冠軍戰之外將計算在常規賽戰績，每支球隊今季最終會打82場常規賽。東岸A組球隊包括：76人、騎士、鷹隊、溜馬及活塞；B組有公鹿、紐約人、熱火、巫師及黃蜂；C組則有：塞爾特人、籃網、速龍、公牛及魔術。西岸A組有灰熊、太陽、湖人、爵士及拓荒者；而B組有應屆總冠軍金塊、快艇、塘鵝、獨行俠及火箭；C組球隊包括：帝王、勇士、木狼、雷霆和馬刺。