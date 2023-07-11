拒與絲維杜蓮娜握手 艾珊妮嘉噓聲中離場

自從俄烏戰事爆發以來，烏克蘭女將絲維杜蓮娜就拒絕與俄羅斯或白羅斯球手在賽場內握手。周日溫網女單16強，絲維杜蓮娜以2比6、6比4、7比6（11比9）反勝白羅斯的艾珊妮嘉，賽後落敗的艾珊妮嘉「自動自覺」向絲維杜蓮娜揮手示意，再與球證握手後離場，結果被在場球迷報以噓聲，場面尷尬。

「我應該怎樣做？」

「這實在太不公平，我應該怎樣做？留下來還是等她？」艾珊妮嘉賽後被傳媒問到沒有握手離場，「絲維杜蓮娜不想跟俄羅斯及白羅斯球手握手，我尊重她，所以我自問沒有做錯，至於其他人怎想我就控制不了。」至於絲維杜蓮娜對艾珊妮嘉被噓一事也感到莫名其妙，事實上，這位28歲女將在上月法網不敵白羅斯名將莎芭蘭卡，賽後拒絕握手同樣被「柴台」︰「我相信網球的組委會應該發出有關聲明，表示烏克蘭與俄羅斯及白羅斯球手現階段比賽都不會握手，我覺得這個訊息現時不是太清晰。」絲維杜蓮娜躋身8強後，將遇上世界第一的波蘭名將施華德。