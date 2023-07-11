體育

歐陽維江盼退休前圓夢

蔡再懃（左）、歐陽維江（右） 蔡再懃（左）、歐陽維江（右）
蔡再懃（左）、歐陽維江（右）
隊長歐陽維江上季場均取得9.4分，是華人第三得分點，今季角色有變：「有阿琪（李琪）和CJ（蓋帝斯）在，我會做多些防守和提場工作，畢竟老了，想幫吓新進球員。」維江20歲開始甲一生涯，眨眼34歲，希望退役前一嘗冠軍滋味：「我打過港隊，入過聯賽4強、決賽，只差一個冠軍，目標是贏冠軍退休。」
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