歐陽維江盼退休前圓夢

隊長歐陽維江上季場均取得9.4分，是華人第三得分點，今季角色有變：「有阿琪（李琪）和CJ（蓋帝斯）在，我會做多些防守和提場工作，畢竟老了，想幫吓新進球員。」維江20歲開始甲一生涯，眨眼34歲，希望退役前一嘗冠軍滋味：「我打過港隊，入過聯賽4強、決賽，只差一個冠軍，目標是贏冠軍退休。」