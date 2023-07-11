易帥！增兵！2米13巨人加盟！滿貫換血補強衝擊錦標

一年容易又開季，10路甲一雄師積極變陣，其中「綠軍」滿貫更是大刀闊斧，在休季期間換帥、換洋將、換新血，冀打出團隊籃球真諦，爭取隊史首冠。一如隊長蔡再懃所說︰「新秀注入活力，中生代孭起重任，老將傳授經驗，這樣一隊波是最好的。」

滿貫上季如坐過山車，榮登常規賽一哥，但4強不敵香港東方，奪季而回。改變勢在必行，「綠軍」由教練團入手，請來SBL最年輕主帥徐仲毅，配搭助理教練張峻庭和陳承謙，冀複製寶島「快狠準」的球風：「滿貫蠻多優秀射手，也具備傳球視野，非常適合快速球風。」徐仲毅表示。

5名新人來投打出團隊籃球 陣容方面，滿貫有5個新人：洋將蓋帝斯鞏固內線，李琪充當炮台，楊子豐、蕭瑋耀和葉俊鋒注入新血。徐仲毅強調所有人必須挺身而出，分擔王牌蔡再懃的壓力：「以往單打獨鬥較多，但籃球是團隊運動，一個人能力再強也拿不到冠軍。」另一方面，滿貫主力老化，其中方誠義和黃鎮煒邁向40大關，阿懃期待新人注入活力：「阿蕭（蕭瑋耀）是甲一新秀，（對東方）慈善賽一來就打正選，可見教練很看重他。希望新秀注入活力，中生代孭起重任，老將傳授經驗，這樣一隊波是最好的。」

香港沒有職業聯賽，但徐仲毅認為「Big 4」與台灣球隊水平相近，分別在於訓練時間。「我常常告訴球員，你領了薪水就是職業。團隊訓練只有兩小時，你不只要準時，還要提早到，再額外抽時間提高個人技術。我知道他們白天工作，身體很累，但只要目標一致就有動力。」目標不言而喻——冠軍。

阿懃︰要贏「不一樣的冠軍」 阿懃效力南華期間，贏盡銀牌和聯賽，於2019年跳出舒適圈，只為贏一個「不一樣的冠軍」。「南華是老牌班霸，無論我、Duncan（惠龍兒）或楊和走了，照樣拿到冠軍。滿貫近年冒起，不說冠軍，我每次出手都比以往辛苦，但愈不容易愈想得到，也愈大滿足感。」新人事，新作風，能否帶來新氣象有待分曉，但他相信朝着正確方向：「新教練着重防守，提高進攻速度和空間，讓每個人都有出手機會，並且倣效職業，用數據說話，發現問題馬上調整。」

圖︰余樂詩、文︰許思彤