體育

艾卡華斯淘汰智利巨人

世界網球1哥艾卡華斯上周六在溫網遇上考驗，面對身高1米98的智利「巨人」積利，經過4盤惡鬥後，終以6比3、6比7（6比8）、6比3及7比5力挫對手，闖入16強，繼續向個人第二個大滿貫邁進。
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