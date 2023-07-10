7月10日(一)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月10日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
艾卡華斯淘汰智利巨人
世界網球1哥艾卡華斯上周六在溫網遇上考驗，面對身高1米98的智利「巨人」積利，經過4盤惡鬥後，終以6比3、6比7（6比8）、6比3及7比5力挫對手，闖入16強，繼續向個人第二個大滿貫邁進。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20230710-0710_00286_048/艾卡華斯淘汰智利巨人
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc