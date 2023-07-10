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港隊各梯隊展開本地集訓
為備戰2023年東亞青年運動會，香港18歲以下代表隊即將在將軍澳足球訓練中心（ＦＴＣ）進行本地集訓。足總上周五公布26人初選名單，包括傑志中場袁振謙、港會後衞周子謙及標準流浪翼鋒陳耀祖等港超兵。此外港隊Ｕ14及Ｕ15亦各自挑選22名球員，並由7月16日起於ＦＴＣ進行集訓。
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