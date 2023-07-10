體育

港隊各梯隊展開本地集訓

為備戰2023年東亞青年運動會，香港18歲以下代表隊即將在將軍澳足球訓練中心（ＦＴＣ）進行本地集訓。足總上周五公布26人初選名單，包括傑志中場袁振謙、港會後衞周子謙及標準流浪翼鋒陳耀祖等港超兵。此外港隊Ｕ14及Ｕ15亦各自挑選22名球員，並由7月16日起於ＦＴＣ進行集訓。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc