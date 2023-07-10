全港學界跳繩比賽闊別4年 迦密愛禮信聖嘉祿齊奪冠

中國香港跳繩體育聯會相隔4年後再舉辦「飛越啟德．第5屆全港學界跳繩比賽」，賽事昨日在麥花臣場館舉行，吸引81間學校共907名同學爭逐。結果迦密愛禮信中學及聖嘉祿學校脫穎而出，分別奪得中學及小學公開組冠軍。

全日賽事分為團體及個人項目，花式跳繩的高難度爭逐固然精彩，下午舉行的速度賽更是一眾「摩打腳」表現時刻，最終迦密愛禮信於中學公開組封王，而聖嘉祿則在小學公開組掄元。

聖嘉祿馮卓林：全隊努力成果 聖嘉祿馮卓林同學賽後指冠軍是全部人努力的成果：「大家為了今次比賽，花上數以月計的練習，有段時間練得特別辛苦，奪標真是格外興奮。」至於中、小學組的團體花式賽「學界表演盃」同樣精彩，高主教書院及聖嘉勒女書院，分別取得366.8及361分，成為中學公開組及中學女子組冠軍。

身為港隊代表的聖嘉勒女書院主將黃靖桐表示，大家起初默契不足，感到不知所措，慶幸最後能咬緊牙關奪冠：「跟隊友由低年級一同合作，疫情後仍能並肩作戰，十分開心，冠軍證明大家的努力沒有白費。」

團體總成績

小學公開組 冠軍：聖嘉祿學校

亞軍：培僑小學

季軍：聖博德天主教小學（蒲崗村道）

小學女子組 冠軍：香港教育工作者聯會黃楚標學校

亞軍：天主教領島學校

季軍：漢華中學（小學部）

中學公開組 冠軍：迦密愛禮信中學

亞軍：中華傳道會劉永生中學

季軍：港島民生書院

中學女子組 冠軍：聖嘉勒女書院

亞軍：嘉諾撒聖家書院

季軍：香港培道中學

圖、文：鄧文滔