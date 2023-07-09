滿貫A險勝永倫A首屆3人聯賽奪冠

決賽原定於6月假修頓室外場舉行，但因天雨而被迫腰斬改期，昨日進行補賽完成餘下時間。手握4比1領先的永倫A由林俊達、韓天次、文俊浩及陳可鈐出戰，然而甫開賽即被滿貫射手李琪於外圍得手，雙方入球此起彼落，手感較佳的林俊達於14比13後命中一記遠射，一度將比分拉開至16比13。但即使大鐘餘下的時間愈來愈少，滿貫仍保持節奏反撲，鄧志恒兩罰皆中，加上李琪於進攻時間僅餘一秒下建功，令戰情進入白熱化，即使永倫提出該一秒起手的合法性，但最終滿貫由蔡再懃關鍵時刻得手，加上鄧志恒Tip入，完場以21比19險勝對手，成為首屆賽事王者。