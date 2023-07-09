藉賽事為球員儲經驗 蒲裕佳盼大專５連霸

「亞洲大學生水球邀請賽」首年舉辦，賽事主辦方香港理工大學表現不俗，小組賽兩連勝打入決賽，雖然最終不敵韓國體育大學，惟理大主教練蒲裕佳滿意球隊表現：「非常滿意，我們和強隊實力好接近，如果第一日對決賽對手，相信比數不會差這麼多，只是我們經過連日比賽，體力下降得太多。」

未來訓練加強體能 韓國體育大學決賽盡顯體能優勢，蒲裕佳直言球隊上了寶貴一課：「韓國球員不太需要換人，正選場區6人幾乎打足全場，這就是訓練時數的分別。今屆賽事讓球員知道自己體能上的不足，我們會在之後的訓練特別加強體能，希望球員能更勤力練水。這個比賽如果將來繼續舉行，我們目標是贏冠軍回來。」

蒲裕佳又指賽事對港隊球員備戰亞運相當有幫助，至於其他球員亦可累積大賽經驗，為理大未來遠大目標而戰：「上年我們贏得水球成為常設項目以來第一冠，而我們的目標是做到連贏5年冠軍，正常情況下每位球員打4年大專賽，5年即是多過一代人，我希望他們做到傳承。」