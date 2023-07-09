不敵韓體大劉學譽知己知彼 理大水球隊亞洲大學生賽獲亞

由香港理工大學主辦、信興教育及慈善基金贊助的亞洲大學生水球邀請賽，昨日假祁廉桐游泳池煞科。儘管理大隊長劉學譽獨攬7分，但雙拳難敵四手，加上體能不及對手，理大以9比20不敵韓國體育大學，奪得賽事亞軍。

賽事邀請到順天堂大學、新潟產業大學、韓國體育大學、華南農業大學和香港中文大學參加，連同東道主理大，6支亞洲學府球隊分成兩組，每組首名出線。理大挾主場之利連挫順大和華農，小組全勝闖決賽，昨日硬撼韓體大爭冠。

劉學譽帶傷上陣絲毫未減勇悍，開局連入兩球。但相比韓國唯一的體育大學，香港球員身形輸蝕，埋身肉搏下不時失球，儘管龍門江卓翹勇救單刀咬緊3比4，惟韓體大得勢不饒人，逐步擴大比數，理大靠劉學譽止血，追成5比8完半場。作為香港大專最有價值球員，劉學譽讓對手不得不聯防，只是孤掌難鳴，射手黃廷鏗未能把握機會，黎子豪更被判紅牌出場。相反韓體大體力深不見底，一口氣拉開雙位數，以20比9擊敗理大，勇奪冠軍。

劉學譽攻入全場最高的7分，但無力回天，難掩失望：「入幾多球不是重點，入球之餘更要讓球隊獲勝……」小組首場就拉傷右手，這位理大隊長「紮住」上陣，慨嘆已拚盡全力：「我覺得最後一場，不要理傷患，幾痛都要繼續，打完再看醫生。」傷患不是藉口，他直言理大體能不及對手：「開頭有氣有力，還可以五五波，之後體力下降，開始跟不到節奏，愈來愈緊張、躁底。」

一睹鄰國大學生水球發展 亞軍，固然不是最理想結果，但學譽認為獲益良多：「平日港隊出外比賽，不會知道哪些對手是大學生，今次可以一睹各地同齡球手的水平，知道鄰國大學生水球發展，也看清自己不足。」理大已稱霸香港大專，下一步是邁向國際：「希望有更多海外集訓和比賽機會，擴闊眼界，才能追上亞洲頂尖水平。」

理大陣中江卓翹、黃廷鏗和劉學譽均入選杭州亞運港隊名單，離賽事尚餘兩個月，首要任務離不開體能兩個字：「其實國家隊體能比韓體大只會更強，如果這裏都覺得辛苦，出到去根本跟不上。踩水、游動基本功也要加強。」

圖／文：余樂詩、許思彤