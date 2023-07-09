米素爾保利臣荷甲上陣131場

除愛沙尼亞國腳安尼亞外，港超聯球隊理文周六（8日）早上，在發布會上宣布簽入來自荷甲的米素爾保利臣。首度外流的米素爾保利臣，新一季會披起「黃黑軍團」的7號球衣，他表示對香港印象不俗，十分期待參與亞冠盃，並希望可以幫助球隊贏得聯賽冠軍。

憑經驗協助年輕隊友

現年30歲的米素爾保利臣，曾在荷甲上陣131場，上季為甘堡爾效力，共上陣29場及貢獻2入球。首次外流的保利臣來港短短兩天，他表示對隊友及香港第一印象很好，惟在天氣上仍需要時間適應；保利臣又提到陣中彼此都能以英文溝通，乃吸引其加盟的最大原因，希望第一季就能交出好表現：「見到理文上年喺聯賽榜同傑志只係差兩分，今年希望攞到冠軍，個人目標就係憑自身經驗，幫助其他隊友進步，同埋可以交出好多助攻畀到前鋒。」理文將於8月16日的亞冠外圍賽主場對印尼峇里聯，保利臣直言期待：「亞冠係亞洲版嘅歐聯，自己會喺呢一個半月好好準備。」