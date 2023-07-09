歐洲新援打孖上 國腳級安尼亞投理文

繼杜度、保連奴及胡晉銘後，港超聯球隊理文周六（8日）早上，再在發布會上宣布簽入愛沙尼亞國腳安尼亞（Anier），以及前荷甲中場米素爾保利臣。其中前者已來港接近一星期，新季將披上9號球衣，他解釋今次來到香港發展，希望可以跳出舒適圈，又認為不會因此影響之後入選國家隊的機會。

為國家隊上陣80+賽事 現年32歲的愛沙尼亞中鋒安尼亞，過往曾經征戰泰超和韓職，更為國家隊上陣超過80場比賽，現排在國家隊神射手榜第4位，上一次出場為6月份「歐國盃」外圍賽對比利時。對於今次來港發展，他表示感到十分開心：「我認為加盟理文係我生涯嘅重要一步，呢個時間都好合適，所以唔難決定。我亦唔會擔心因為嚟到香港之後，影響入選國家隊嘅機會，代表愛沙尼亞上陣屬於好大榮幸，我會為此繼續努力。」

雖然在亞洲打滾多年，但安尼亞表示對香港聯賽認識不深，之前亦未曾同過香港球隊交手，他認為今次屬於一次挑戰，又提到知悉丹恩奴域曾經在香港作賽，但強調只會專注自身，不會刻意與「黑山伊巴」作比較：「可能我哋髮型差唔多，但佢嘅職業生涯真係好出色，我只會專注踢好每場比賽，寫下自己嘅故事。身為前鋒當然想場場都入波，但我唔會話要入幾多球，盡力幫到球隊就可以。」

會以勝利報答球迷支持 安尼亞以往經常轉會，甚少留在同一支球隊多於一年，他解釋自己喜歡到處感受不同地方的風土人情：「我份人好鍾意跳出舒適圈，雖然去唔同地方踢波，生活自然會有好多起伏，但可以感受嗰度嘅足球風氣同文化。」談到8月即將代表球隊主場出戰「亞冠盃」外圍賽對峇里聯，這位愛沙尼亞射手稱會以勝利為目標，盼望球迷能夠全力支持球隊。

至於理文主教練曾昭達，則認為安尼亞具備國際賽經驗及個人能力，希望他可以幫助球隊爭取更多入球：「始終上年我哋某啲時候欠缺中鋒幫我哋入波，希望今年呢個問題可能解決到，無錯上年佢有少少受傷，但前季佢喺泰超蒙通聯表現都突出，相信佢絕對有入球能力。」「達Sir」又提到本來與前鋒洛迪古斯續約，希望他可以取得特區護照，並以本地球員身份征戰賽場，但平衡過出場機會後，最終才決定將他外借。

值得一提，理文8月16日主場對印尼峇里聯的亞冠外圍賽，據悉比賽場地將為香港大球場，而球隊將於本月17日前往南韓仁川集訓，為期約3星期，並與多支韓職球隊進行4至5場友賽。

圖／文：李浚湣