盧均宜來季或告別職業生涯

港超聯球隊標準流浪周五（7日）舉行季前發布會，「宜嘉就做」雙雙接受訪問，其中「均宜」稱來季有機會為職業生涯最後1季，形容為流浪搶得亞洲賽資格，為相當圓滿的成就。

提醒隊友要踢得穩陣 流浪去季取得港超季軍和「足總盃」亞軍，奪得來季「亞冠盃」外圍賽參賽資格，首場將於8月15日主場與越南海防FC交手，以往曾為傑志出戰亞洲賽的盧均宜，提醒隊友要保持冷靜：「亞洲賽水平好高，如果大家太心急去進攻，反而容易被對手搵到空位，所以要踢得穩陣啲。」

流浪青訓出身的「均宜」於2020年回歸母會，他笑言當初未曾想像能與球隊征戰亞洲賽，認為這個成就非常圓滿，透露來季後有機會為職業生涯最後一季：「流浪不嬲係中游球隊，難得上季有咁好成績，已經好圓滿，所以有諗過下季係最後一季，始終自己上咗年紀，平時仲要兼顧教波都幾吃力，不過好多嘢仲未確定，希望可以繼續踢落去。」

至於林嘉緯談到備戰「亞冠盃」外圍賽時，謂越南足球水準近年有所上升，但認為如果能踢出部署「絕對唔係無得打」。「嘉緯」又指上季聯賽和盃賽成績不俗，來季自然有更大目標：「流浪同其他前列球隊實力相差唔遠，睇吓可唔可以再將距離拉近，同埋希望喺盃賽偷到雞，因為『莫生』搞咗咁多年波都想攞個盃。」圖、文：鄧文滔