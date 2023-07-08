變動不大新季靠團結創佳績 標準流浪目標爭前4

標準流浪周五（7日）在會所舉行新季新聞發布會，總監李輝立（Philip）表示班費約700萬，而新加盟的外援暫時只得岡本玲仁，目標爭取前4。另外為備戰8月15日對越南海防FC的「亞冠盃」外圍賽，流浪今日將啟程前往泰國集訓9日，與兩支泰超球隊及一支柬埔寨球隊進行友賽。

今次發布會除公布新一季的贊助商外，又率先展示來季白色作客和紅色第二作客新球衣，由東瀛遊成為新心口贊助，之後各個贊助商代表，連同流浪會長莫耀強與球員進行大合照，約半小時便結束。

暫得日籍中場岡本玲仁加盟 流浪今季陣容變動不大，只從甲組球隊公民簽下日本籍中場岡本玲仁，其餘外援包括神田夢實、伊巴謙等悉數留效，只有林學㬢、余在言、馬文政及祖連奴離隊，總監李輝立表示：「無咗幾個華人球員影響唔算太大，始終佢哋都係後備居多，係缺少祖連奴差啲。上年班外援好努力同踢得好好，要捨棄佢哋都唔公平，加上唔容易有更好球員取替到佢哋。」不過Philip透露開季前不排除再簽新援，當中包括一名黑山籍前鋒，而他亦會隨球隊到泰國集訓，再視乎表現決定會否加盟。

今赴泰集訓備戰亞冠外 流浪上季豪取聯賽第3及「足總盃」亞軍，成功取得下季「亞冠盃」外圍賽入場券，Philip承認對成績感到驕傲，指今年班費將維持在約7百萬，同時又不忘提到來季目標：「班費不嬲都係差唔多，好在上年港超聯賽會嘅票房共享計劃有30萬落袋，加埋啲獎金都有60、70萬。上年無諗過拎到第3，今季壓力都幾大，睇吓今年大家團結少少，可唔可以再做到啲成績出嚟，不過隊隊實力強咗，目標都係爭前4先。至於亞冠方面，踢波個個都想贏，邊個出到去想輸，但贏唔贏要靠球員對腳。」

此外，流浪同日宣布曾擔任中華台北代表隊主教練的王家中，將成為球隊總教練。王家中透露本來只打算帶領流浪出戰亞洲賽，及後與管理層商討決定效力1年。他表示流浪後備深度有不少改善空間：「我覺得後備球員要加多幾個，始終成季踢落都驚受傷患困擾，如果加唔到人，就要訓練啲後生仔達到呢個水平。」球隊接下來會到泰國集訓，他指會利用這個機會研究打法，為「亞冠盃」外圍賽作最後準備。圖／文：李浚湣