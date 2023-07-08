艾珊妮嘉分享成功心得

艾珊妮嘉

白羅斯名將艾珊妮嘉在溫網迎來生涯大滿貫第155場勝仗紀錄，成為女子球壇第12位達到此成就的球手，她賽後有感而發，寄語年輕一輩勿忘初心！

忠於自己勿忘初心 33歲的艾珊妮嘉自2006年起開始參加溫網，比起今屆女單賽事最年輕球手、16歲的安祖娃出世還早一年。今年是艾珊妮嘉第15次出戰，去年因為俄烏戰火被禁賽的她，重回這項草地大滿貫表現充滿決心，以直落兩盤6比3、6比0淘汰阿根廷的普多露絲嘉，成功闖入女單32強。

面對一代又一代的年輕球手，這位前世界「一姐」擁有最寶貴的就是經驗：「熱誠是我其中一樣可以幫到年輕一輩球手，我可以分享經歷。如果年輕球手需要一些建議，我非常樂意幫助她們。」

「我是一個喜歡發問的人，我會不停保持發問、保持學習。別要因為其他人想你做甚麽而做，為何你喜歡打網球？仍然喜愛還有樂趣嗎？這一切都是取決於你自己。」下一仗艾珊妮嘉將面對俄羅斯的卡莎姬娜，並且將與巴西球手瑪雅夥拍女雙，全力衝擊冠軍。