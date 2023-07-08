比賽打完3局嗌停 梅萊爭晉級要等多陣

英國名將梅萊周五在溫網僅差一盤，就可以自2017年後再次躋身男單第3圈。他於周四與希臘名將西西帕斯的爭逐，因雙方打到太夜，賽會決定暫停比賽並延期進行，36歲的梅萊當時在總盤數領先2比1。

賽會規定11點前收工

梅萊與西西帕斯的爭逐相當激烈，首兩盤都是要打至刁時局才分勝負，但結束了第3盤，二人已爭逐了2小時53分鐘，梅萊當時以6比7（3比7）、7比6（7比2）及6比4領先，然而當地的時間已經是晚上10時38分，距離賽會規定的晚上11時前要停止比賽的指引不足半小時，所以決定延至周五續戰。這一刻令人想起36歲的梅萊今年初在澳網男單次圈，要打足近6小時，賽至凌晨4點才結束比賽的一幕。