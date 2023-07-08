門將江卓翹勢守最後防線
男生爭強好勝正常不過，江卓翹當初接觸水球，也是猜輸包剪揼才當守門員。經過多年奮鬥，成為理大不可或缺的人，甚至兩屆亞運代表，讓他有了「龍門代表半隊」的體悟。
龍門代表了半隊
江卓翹16歲接觸水球，喜歡「邊游水邊打波」的感覺，卻因為某次學界猜輸包剪揼，不情不願當上門將。當隊友游長途、短衝，還有最出風頭的射門，他只能舉着鐵餅踩水，做苦悶的彈跳訓練。「阿翹」憶述有段時間無法承受守龍門的壓力：「當時到馬來西亞打分齡賽，我好緊張，打得好差，場場做炮灰。每晚回到酒店都低着頭，不說話，想自己到底做錯甚麼。」經過師兄開解，才了解守龍門是甚麼一回事：「場上打球6個人，守龍1個人，但龍門代表了半隊。沒有一個好龍門，你入幾多球，後面也會失幾多球。」
「阿翹」帶着覺悟前行，守龍之餘，也做好組織進攻、分球和提場工作，20歲出頭已是兩屆亞運代表，更是理大最強堡壘，在亞洲大學生水球邀請賽對順大一仗，屢救險球，以1分險勝對手。他希望打出理大精神，以冠軍圓滿4年大學生涯：「團結一心，就算落後都不要沮喪，搏盡無悔！」
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