門將江卓翹勢守最後防線

男生爭強好勝正常不過，江卓翹當初接觸水球，也是猜輸包剪揼才當守門員。經過多年奮鬥，成為理大不可或缺的人，甚至兩屆亞運代表，讓他有了「龍門代表半隊」的體悟。

龍門代表了半隊

江卓翹16歲接觸水球，喜歡「邊游水邊打波」的感覺，卻因為某次學界猜輸包剪揼，不情不願當上門將。當隊友游長途、短衝，還有最出風頭的射門，他只能舉着鐵餅踩水，做苦悶的彈跳訓練。「阿翹」憶述有段時間無法承受守龍門的壓力：「當時到馬來西亞打分齡賽，我好緊張，打得好差，場場做炮灰。每晚回到酒店都低着頭，不說話，想自己到底做錯甚麼。」經過師兄開解，才了解守龍門是甚麼一回事：「場上打球6個人，守龍1個人，但龍門代表了半隊。沒有一個好龍門，你入幾多球，後面也會失幾多球。」