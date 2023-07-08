on.cc東網直播亞洲大學生水球邀請賽 香港理大韓國體大強強對決

由香港理工大學主辦、信興教育及慈善基金贊助的亞洲大學生水球邀請賽今日假祁廉桐游泳池煞科，理大與韓國體育大學於下午3時30分的決賽交鋒，力爭冠軍。前者挾主場之利，又有6個港隊成員坐鎮，被看高一線，但隊長劉學譽強調不可輕敵，預告有一場「中鋒大戰」。（on.cc東網今日下午2時起直播，東網體育Facebook、睇體Facebook及The Hong Kong Polytechnic University Youtube同步直播）

賽事為亞洲首個大學生水球賽，邀請到順天堂大學、新潟產業大學、韓國體育大學、華南農業大學和香港中文大學參加，連同東道主理大，6支隊伍分成兩組，每組首名打入決賽。

PolyU 6名港將壓陣 作為本地大專盟主，理大13人陣容中有6個港隊成員，包括劉學譽、黃廷鏗、江卓翹、姚弘軒、張焯稀及黎子豪，小組首場憑着黃廷鏗轟入5球，以13比12險勝順天堂大學，第二場更「人人有功練」，以17比5大勝華南農業大學，以全勝姿態殺入決賽。理大門將江卓翹滿意球隊連續兩仗的表現：「把握到入球機會，也能互相補位防守，不過下半場球員體力明顯下降，容易被對手打亂節奏和追分。」劉學譽認為相比日韓勁旅，理大的確存在體能偏弱的問題：「他們體力好好，四節比賽都沒有放鬆過，一直全力衝刺。相反我們很久沒打高強度比賽，很快出現疲態。」

韓國體大作為韓國唯一的體育大學，體能確實不容小覷，與B組勁敵新潟產業大學打成13比13平手後，翌日「背靠背」對中大，結果狂勝31比1，累積1勝1和，以較佳得失分出線。外圍黃丞敏和李定珍兩場下來，分別攻入14分和13分，火力極強；身高1米90、體重105公斤的中鋒玉敏奎埋伏門前，威嚇力不是數據可以顯示的。司職防中鋒的劉學譽預告有一場「中鋒大戰」：「韓國體形高大，和我們一樣主打中鋒，希望到時把握好門前機會。如果對手收緊防守，就看射手發揮。」他寄語隊友全力以赴，再嘗冠軍滋味：「我們個人能力不俗，夾慣夾熟，又有主場優勢，有信心奪冠。」

季軍戰演日本打吡 同日頭場，由順天堂大學與新潟產業大學角逐季軍。兩支日本隊伍打法相近，均擅長游動、切入和反擊。值得注意的是，產大中鋒橫山颯太郎前兩場獨取15分，暫列得分榜首，有力問鼎得分王。

劉學譽 理大 黃廷鏗 理大 韓國體大的球員體能甚佳。