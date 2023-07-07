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康仁福建奪康文盃
第23屆康文盃籃球錦標賽「男子壯年星級組」決賽，已於7月5日假港島東體育館完成，由永倫對康仁福建。永倫初賽曾以58比56加時擊敗康仁福建，決賽康仁福建有隊長鄭錦興傷愈復出，加上射手林羽狀態大勇，最終以74比71擊敗永倫。圖為康仁福建領隊蔡啟新、教練張子龍及助教劉穎豪與球隊慶祝。
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