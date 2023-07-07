麥維迪夫感激球迷厚愛

由於今屆溫網容許俄羅斯及白羅斯球手參賽，令麥維迪夫得以重返這項大滿貫。這位俄羅斯球手周三於首圈直落3盤淘汰東道主球手費利，賽後坦言再聽到球迷歡呼聲感驚喜：「其實我並非到任何地方都那麼受歡迎，所以會盡全力回報大家厚愛。」