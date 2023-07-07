雙槍發威香港金牛又贏

香港金牛昨日於修頓場館出戰「全國男子籃球聯賽」（NBL），火併河南賒店老酒。最終金牛憑兩位外援坎普和蘇萊蒙分別攻入27及20分，以106比95擊敗對手，連贏兩場。

揭幕戰旗開得勝的金牛信心十足，開局即有坎普上籃取得6分，加上梁兆華及畢繼光得手，打出一段10比3攻勢，河南被迫叫暫停，惟金牛火力未減，繼續拉開分差首節領先34比23。

106:95擊敗河南賒店老酒 賽前加盟金牛的外援蘇萊蒙次節兩罰中一，首度為球隊得分，不過河南加強壓逼，手感亦有所回暖，埃利斯籃底放入兩分後，一度反超39比38。金牛之後加強防守，加上孫巍籃底附近壓哨射入，半場稍稍領先52比50。

換邊後戰況依舊緊湊，坎普中距離搏得「and 1」，蘇萊蒙亦快攻灌籃得手，不過河南有約翰遜及馮博帆射入3分還以顏色，領先71比64，金牛之後追至73比76完此節。決勝節峰迴路轉，蘇萊蒙及孫偉博在3分線外建功後，金牛又領先92比86，隨後更愈打愈順，成功拉開雙位數差距，河南未能平反敗局，金牛贏106比95，開季兩仗主場全勝。圖、文：鄧文滔