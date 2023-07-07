東網聯乘港台電視直播甲一激戰

on.cc東網再獲甲一籃球賽獨家播放權，新一季聯乘港台電視直播連場激戰，同時新增按次收費直播，供球迷更多選擇。

on.cc東網獲中國香港籃球總會授權，與免費電視台商談合作，共同為本地籃球提供更多直播賽事。在本月展開的銀牌籃球賽，以及10月開鑼的甲一聯賽，除on.cc東網的App（應用程式）及Web（網頁版）外，球迷將可透過港台電視，觀看「兩大錦標」的賽事直播。

on.cc東網連續8年成為本地籃球賽播放媒體。7月19日舉行的銀牌男籃賽為新球季正式揭開序幕，由建龍飛馬及晉裕打頭陣，球迷除可透過on.cc東網收看揭幕戰直播外，亦可於港台電視旗下的32台觀看直播，而2023至2024年球季，港台電視32將與on.cc東網同步直播30場賽事。

最少20場PPV 球迷更多選擇 除此之外，on.cc東網將提供最少20場按次收費直播（PPV），為籃球愛好者提供更多的選擇，無論身處香港或外地的球迷，均可隨時隨地收看銀牌及甲一聯賽連場激戰。按次收費直播（PPV）的安排，on.cc東網將於稍後公布。