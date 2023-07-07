輕取華農 小組兩連捷 理大水球隊闖決賽

理大日前險勝日本代表順天堂，昨日只要擊敗華農即可躋身決賽。作為本地大專盟主，理大13人陣容中有6位港隊成員，相比成立僅3年的華農，無論人腳、技術或經驗都高出一班，早早拉開6比1，一眾後備獲機會入替吸取經驗，點點開花下，完場大勝華農17比5，距離冠軍只差一步。

隊長劉學譽喜見小將交足貨 理大隊長劉學譽首節攻入3分後，大部分時間坐在場邊，他坦言為決賽留力，樂見隊中小將發揮不俗：「大家跟足教練部署，充分發揮所長，幾乎所有人都有入球。」劉學譽上場拉傷右手，今場初段要「紮住上」，他透露傷勢未有大礙：「很久沒打過這麼高強度的比賽，上場一時適應不到，拉傷了右手。休息一天看過物理治療，暫時感覺良好。」

劉學譽同時是港隊成員，入選杭州亞運名單，見慣大場面，但認為以「大學生」身份比賽別具意義：「我是亞運名單中年紀最小的，卻是理大隊長，角色很不一樣。我們未能打世大運，很難得大四這年，可以用大學生身份與亞洲其他大學交流。」展望明日決賽，他用一句話鼓勵隊友：「把握機會，贏冠軍！」

理大隊長劉學譽希望為球隊奪得冠軍。 理大亞洲大學生水球邀請賽