理大亞洲大學生水球邀請賽 韓國體大和產大保希望

由香港理工大學主辦、信興教育及慈善基金贊助的亞洲大學生水球邀請賽，昨日續於祁廉桐游泳池繼續上演激戰。B組兩大勁旅交鋒，韓國體育大學與新潟產業大學鬥到最後一刻，前者憑金跳勳最後關頭破網追和13比13，保住出線希望。

金跳勳最後關頭破網 東道主理大是日休戰，焦點落於新潟產業大學（產大）火併韓國體育大學（韓國體大）。前者前日大勝香港中文大學，只要再贏即可躋身決賽。日本作為亞洲水球霸主，實力毋庸置疑，產大早段領先3比1。但韓國體大同樣不易對付，多次攔截對手，半場追平6比6。換邊後韓國體大憑黃丞敏單節射入3球，反超前10比8。產大見時間無多不斷打快攻，橫山颯太郎、出口琉之介和田中海斗接連建功，再度領先13比12。韓國體大並未放棄，完場前半分鐘金跳勳冷靜破網，助球隊追和13比13，保住出線希望，今日鬥中大，如果獲勝，會計算得失分定出出線席位。

理大今鬥華農贏即出線 A組方面，順天堂大學（順大）面對華南農業大學（華農）未受考驗，以25比1輕取對手。華農主教練張俊龍表示，球隊僅成立3年，球員水球資歷尚淺，今次抱學習心態參賽：「中國大學生水球比賽分為專業組、高水平組和陽光組，我們陽光組的球員主要來自普通高中，學水不久，身形也較單薄，難得可以參加國際比賽，希望他們好好學習。」華農今日對陣理大，理大勝出即可取得決賽資格。

圖、文：許思彤