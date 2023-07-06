香港金牛今晚乘勝出擊 劉鐵對兩港將「刮目相看」
香港金牛日前於全國男子籃球聯賽（NBL）揭幕戰力挫上季冠軍廣西威壯，今晚於灣仔修頓主場再度出擊，迎戰河南賒店老酒，力爭連捷。主教練劉鐵昨日在公開操練中，讚揚兩位港將梁兆華和楊睿騏不怕辛苦，專業表現令他「刮目相看」。
讚梁兆華楊睿騏不怕辛苦
新成立的香港金牛於NBL揭幕戰擊敗廣西威壯，劉鐵喜見球隊「好評如潮」，惟他強調球隊組軍只得兩個多月，仍需時間磨合，今季會以季後賽做目標：「一場比賽不能說明甚麼，但證明了球隊的拚搏精神，這正是我們所追求的。」提到香港球員的表現，劉鐵對梁兆華和楊睿騏評價甚高：「內地職業隊很『殘酷』，訓練量很大，我曾擔心他們會受不了，但結果令我刮目相看，甚至訓練中表現最好的就是他們，讓我能夠對他們委以重任，他們的付出使我感動，是隊中重要的力量。」
金牛同日公布獲第3名外援蘇萊蒙加盟，身高1米93的他屬得分型雙能後衞，曾贏得法甲領導盃並成為賽事MVP。這名美籍外援爆發力和速度兼備，加上突破和傳球能力佳，預計會擔起球隊串連和進攻工作，他表示：「這是我首次來到亞洲，非常期待之後的比賽。教練說會安排我嘗試不同位置，我已準備好為球隊付出所有。」
圖、文：余樂詩
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