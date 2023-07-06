香港金牛今晚乘勝出擊 劉鐵對兩港將「刮目相看」

讚梁兆華楊睿騏不怕辛苦

新成立的香港金牛於NBL揭幕戰擊敗廣西威壯，劉鐵喜見球隊「好評如潮」，惟他強調球隊組軍只得兩個多月，仍需時間磨合，今季會以季後賽做目標：「一場比賽不能說明甚麼，但證明了球隊的拚搏精神，這正是我們所追求的。」提到香港球員的表現，劉鐵對梁兆華和楊睿騏評價甚高：「內地職業隊很『殘酷』，訓練量很大，我曾擔心他們會受不了，但結果令我刮目相看，甚至訓練中表現最好的就是他們，讓我能夠對他們委以重任，他們的付出使我感動，是隊中重要的力量。」