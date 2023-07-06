成「亞洲足協菁英計劃」二星學院 傑志足球學院付出獲肯定
傑志昨日宣佈，傑志足球學院早前獲亞洲足協確認，成為香港首間「亞洲足協菁英計劃」二星學院。
傑志足球學院於2021年獲得「亞洲足協菁英計劃」一星學院認證後，不斷尋求進步，希望培育出更多優秀球員。傑志足球學院創辦人伍健表示：「這是一個令人振奮的消息，自獲得一星認證後，學院在硬件和軟件上都不斷尋求突破及進步，包括成立『香港中文大學×傑志醫務中心』及傑志膳房。此外亦委任了比利時的足球顧問公司Double Pass，協助加強教練培訓，務求全面提升青年球員的水平。這些都是傑志可以取得二星認證的關鍵元素。」
盼為港培育更多優秀球員
傑志足球學院表示未來將不遺餘力，繼續爭取成為「亞洲足協菁英計劃」三星學院，更重要是為香港培育及提供更多優秀球員，以及輸出球員到更高水平的聯賽發展。
李浚湣報道
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