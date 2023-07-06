再現溫布頓費天王：好懷念

全英俱樂部特別為費達拿安排一個歡迎儀式，以表揚這位8屆溫網男單盟主作出的貢獻，同時也是這位41歲的傳奇自去年9月宣布掛拍後，首次再踏足溫布頓。費達拿攜同愛妻，獲安排坐在英國王室廂座欣賞比賽。

退役後心情輕鬆

即使去年被邀請參加溫網中央場100周年慶典，但費達拿坦言時隔一年重回昔日自己的英雄地，心情明顯輕鬆很多：「現在感覺很好，去年真是有點困難，因為當時我還想嘗試繼續比賽，但膝蓋問題令我很掙扎。去年是中央場100周年，我來到這裏，聽到令我難以置信的掌聲……我記得自己講過，希望明年再見大家，我真是這個意思的。有趣的是，我不想錯過場內的所有，但我知道身體真是撐不了。」