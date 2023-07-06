再現溫布頓費天王：好懷念
費達拿周二重返溫網中央場，魅力絲毫不減，這位網壇傳奇被安排到英國王室廂座與王妃凱瑟琳一同觀戰，不論球迷或是球員都感到興奮。
全英俱樂部特別為費達拿安排一個歡迎儀式，以表揚這位8屆溫網男單盟主作出的貢獻，同時也是這位41歲的傳奇自去年9月宣布掛拍後，首次再踏足溫布頓。費達拿攜同愛妻，獲安排坐在英國王室廂座欣賞比賽。
退役後心情輕鬆
即使去年被邀請參加溫網中央場100周年慶典，但費達拿坦言時隔一年重回昔日自己的英雄地，心情明顯輕鬆很多：「現在感覺很好，去年真是有點困難，因為當時我還想嘗試繼續比賽，但膝蓋問題令我很掙扎。去年是中央場100周年，我來到這裏，聽到令我難以置信的掌聲……我記得自己講過，希望明年再見大家，我真是這個意思的。有趣的是，我不想錯過場內的所有，但我知道身體真是撐不了。」
費達拿笑言很享受繼續在溫網現身，或者可以轉個角色，「就算我不能再比賽，也不是一件壞事，我可以變做忠實球迷，觀看比賽及關注網球運動。」早前費達拿與凱瑟琳就獲賽會邀請學做球僮，成功令外界更關注球僮的地位。
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