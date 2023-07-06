獲老友費達拿撐場 梅萊神勇闖關 佢終於為我鼓掌

溫網次天中央場男單賽事，觀眾席成為焦點，梅萊在昔日戰友兼球壇傳奇費達拿、以及英國王妃凱瑟琳捧場下，輕鬆擊敗同胞Ryan Peniston打入次圈。過關固然值得高興，但梅萊顯然更開心獲「費王天」撐場，賽後受訪時笑言：「他終於為我鼓掌！」

過去曾兩奪溫網男單冠軍的梅萊，早前不惜放棄法網，專心備戰溫網，更到低級別的草地賽場上提升狀態及信心，希望能重振雄風。這位東道主球手周二首圈登場，在特別嘉賓費達拿及王妃凱瑟琳捧場下，直落三盤6比3、6比0及6比1輕取另一英國球手Ryan Peniston，躋身次圈。

因傷患經歷過低潮、更一度考慮退役的梅萊，世界排名已攀升至第40位。今場勝利亦意味着他自2016年摘冠以來，保持在溫網首圈皆能晉級的成績。賽後他受訪時，坦言對「費天王」在旁觀戰感高興：「今次感覺很奇妙，有很多王室成員在這裏，也有一些網壇的王者。」費達拿聽畢隨即大笑起來，梅萊續稱：「很高興費達拿能在此，我記得上次他在這裏看比賽，是2012年奧運，然而他是坐在華連加（瑞士隊）的廂座，對手正正是我們。今天我有一些精彩回擊，當看到你終於給予我掌聲，實在很奇妙。」費達拿即舉起大拇指作回敬。36歲的梅萊今仗狀態不俗，多次精彩抽擊獲全場掌聲，他下仗將面對泰姆或西西帕斯的勝方。

艾卡華斯認「妒忌」 至於在1號場亮相的1哥艾卡華斯，同樣贈對手光蛋，以6比0、6比2及7比5淘汰法國老將查迪，他賽後訪問都離不開費達拿：「每逢比賽後我都會看手機，看不同的故事，我知道費達拿原來在這裏；坦白說，我有點妒忌，我希望他能看我比賽，並且可以跟他閒聊幾句。」女單方面，衞冕的哈薩克拿芭堅娜在中央場以4比6、6比1及6比2反勝美國球手羅傑絲，她賽後坦言偶像費達拿的觀戰令她甚為緊張，看來「費天王」已成了今屆溫網眾球手的「吉祥物」。