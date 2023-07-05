區天駿奪24小時耐力賽冠軍

香港賽車運動員區天駿（Antares）周日於比利時斯帕24小時耐力賽寫下香港賽車壇新一頁，他與隊友於賽事的最後關頭反超對手，贏得銅盃（Bronze Cup）冠軍（全場第13名），成為首位贏得此項年度大賽錦標的香港賽車手。

Antares與隊友合作駕駛的20號Huber Motorsport保時捷911 GT3 R（992）戰車，在這場逾70多部賽車同場競逐的比賽上，先於排位賽擊敗一眾好手，取得頭位資格，是首次有銅盃賽車能夠造出此佳績。他們更在比賽中造出2:17.087的全場最快圈速，打破此項賽事的GT3圈速紀錄。

香港車手「登基」創歷史 20號戰車於正賽順利起步帶出，但當比賽進入晚間之後，逐漸受到專業組別車手的挑戰而名次有所下滑，一度下跌至第7位。但比賽尾段，20號戰車從後趕上，成功超越正受不同程度損壞而減慢速度的其他對手。最終區天駿及其隊友帶着約30秒的領先優勢，以銅盃第1名，全場第13名衝過終點，名次更是在銀盃冠軍的前面。區天駿與他的3名隊友，包括意大利車手Matteo Cairoli，以及兩名德國車手Tim Heinemann及Jannes Fittje的出色合作，以及戰術配合成為致勝關鍵。

區天駿成為首位帶着香港區旗站上斯帕24小時賽頒獎台最高一級的香港賽車運動員。這次於比利時的驕人成績，亦使他們在洲際GT錦標賽獨立盃中，成功獲取最多的錦標賽積分。