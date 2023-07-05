歌莉嘉芙大威首圈出局

大威受傷

溫網開鑼日即爆出冷門，7號種子被譽為是「小細威」的美國新星歌莉嘉芙，在女單苦戰3盤後不敵外圍賽晉級的同胞簡蓮，首圈出局；同日另一場女單賽事，43歲的「大威」 V威廉絲負傷上陣，最終都是「一輪遊」。

19歲的歌莉嘉芙與簡蓮合演了一場高水平的首圈對戰，雙方激戰3盤後，成為今屆溫網宣傳重點之一的歌莉嘉芙以4比6、6比2及4比6慘遭淘汰；然而24歲的簡蓮雖然從外圍賽晉級，但來頭不弱，曾於2020年贏得澳網錦標，惟因為受到傷患影響，排名急跌，難怪其教練對獲勝感到「超自豪」。

歌莉嘉芙是美國網壇新希望，她曾於2019年以15歲之齡從外圍賽晉級，並擊敗5屆溫網冠軍「大威」 V威廉絲勇闖16強，但對於今次出局，歌莉嘉芙賽後稱：「我已盡了所能，可惜仍未足夠，我知道還有很多方面需要改善。」

V威廉絲受傷頂硬上 提起V威廉絲，這位43歲老將今年獲發外卡參賽，但在開賽不久因為一次網前救波加劇了其右膝傷勢，最終以4比6及3比6不敵烏克蘭的絲維杜蓮娜，完成了她紀錄性第24次在溫網女單比賽。至於「一姐」施華德未有受到早前懷疑食物中毒的影響，首圈輕鬆以6比1、6比3擊敗中國的朱琳晉級。