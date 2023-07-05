教練蒲裕佳喜見後浪推前浪

理大水球隊教練蒲裕佳為前港隊成員兼舊生，曾出戰過廣州及仁川亞運擁有豐富大賽經驗，由2016年起擔任理大教練的他喜見「後浪推前浪」：「以前水球未納入大專項目，到今時今日已是常規項目，好開心水球更受到重視，希望年輕球員打得好過我，這樣香港水球運動才有進步。」他笑言：「如果我遲幾年打波，應該不能打港隊正選了，他們現在已追趕亞洲頂峰。」

說到今場表現，蒲裕佳表示：「最後兩節才是真正考驗，我們被對手後來居上，幸好球員都夠韌力，和對手咬住比分，最後以一球勝出比賽。這隊是爭標分子之一，贏了今場注入了一支強心針。」

東網直播最強推廣 蒲裕佳又指，今場致勝關鍵在於反手底線的球員表現好：「水球落場有7人，而我們有6個港隊，等於欠一隻腳。不過，這個位置的球員今場表現好，因為港隊成員有指示，之前亦有針對訓練。」蒲裕佳坦言，理大目標必定是冠軍：「今次決賽日有東網直播，有助更多人認識水球，希望球隊接下來的比賽繼續成長。」