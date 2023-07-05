體育

門將江卓翹屢救險球 理大13比12險勝順天堂

張焯稀（左）為理大射入致勝球。 張焯稀（左）為理大射入致勝球。
張焯稀（左）為理大射入致勝球。
由香港理工大學主辦、信興教育及慈善基金贊助的「理大亞洲大學生水球邀請賽」，昨日起假祁廉桐游泳池舉行，賽事邀得中日韓球隊参賽，東道主理大首仗打出大專冠軍本色，以13比12險勝日本的順天堂大學，周四將大戰中國華南農業大學，力爭小組首名出線。　■余樂詩報道
「理大亞洲大學生水球邀請賽」由今屆本地大專水球冠軍理大主辦，邀請到日本順天堂大學、新潟產業大學、韓國體育大學、中國華南農業大學和香港中文大學參加。連同東道主理大，6支隊伍分成兩組，每組首名將躋身決賽。
射手黃廷鏗獨取5球
A組的理大首場硬撼順天堂大學，首節主隊大打快攻，劉學譽和黃廷鏗各入兩球，助理大以5比2領先。理大神射手黃廷鏗在第2節再攻入3球，帶領理大半場拉開至9比5。不過，理大下半場體力下降，造就對手不少反擊機會，第3節順天堂攻入4球，追至9比11。
決勝節，這支日本球隊更憑Hikaru Kurita梅開二度尾段追至12比12平手，最終理大憑張焯稀射入致勝一球，以13比12驚險取得小組首勝。B組方面，爭標熱門之一的新潟產業大學以29比5大勝香港中文大學，下場將會對韓國體育大學。
理大13人陣容中，共有6名港隊成員（劉學譽、江卓翹、黃廷鏗、姚弘軒、張焯稀、黎子豪），今場門將江卓翹為球隊屢救險球，成為球隊的功臣之一，賽後他讚揚隊友表現：「上半場我們發揮很好，進攻上把握入球機會，防守上亦能互相補位。不過，下半場我們體能下降，被對手打亂節奏及追近比分，下場可能要做好熱身和適當地保留體力。」
赴獅城集訓收到成效
亞洲大學生水球邀請賽是首個亞洲大學生水球比賽，為備戰賽事，理大5月到新加坡國立大學集訓，累積比賽經驗，「阿翹」認為成效不錯：「這是我們第一次全隊出外集訓和比賽，令我們知道自己的不足之處，回來加以改善。」
理大門將江卓翹今仗表現神勇。理大門將江卓翹今仗表現神勇。
理大門將江卓翹今仗表現神勇。
亞洲大學生水球盛事參賽球隊大合照亞洲大學生水球盛事參賽球隊大合照
亞洲大學生水球盛事參賽球隊大合照
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