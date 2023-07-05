門將江卓翹屢救險球 理大13比12險勝順天堂

由香港理工大學主辦、信興教育及慈善基金贊助的「理大亞洲大學生水球邀請賽」，昨日起假祁廉桐游泳池舉行，賽事邀得中日韓球隊参賽，東道主理大首仗打出大專冠軍本色，以13比12險勝日本的順天堂大學，周四將大戰中國華南農業大學，力爭小組首名出線。 ■余樂詩報道

「理大亞洲大學生水球邀請賽」由今屆本地大專水球冠軍理大主辦，邀請到日本順天堂大學、新潟產業大學、韓國體育大學、中國華南農業大學和香港中文大學參加。連同東道主理大，6支隊伍分成兩組，每組首名將躋身決賽。

射手黃廷鏗獨取5球 A組的理大首場硬撼順天堂大學，首節主隊大打快攻，劉學譽和黃廷鏗各入兩球，助理大以5比2領先。理大神射手黃廷鏗在第2節再攻入3球，帶領理大半場拉開至9比5。不過，理大下半場體力下降，造就對手不少反擊機會，第3節順天堂攻入4球，追至9比11。

決勝節，這支日本球隊更憑Hikaru Kurita梅開二度尾段追至12比12平手，最終理大憑張焯稀射入致勝一球，以13比12驚險取得小組首勝。B組方面，爭標熱門之一的新潟產業大學以29比5大勝香港中文大學，下場將會對韓國體育大學。

理大13人陣容中，共有6名港隊成員（劉學譽、江卓翹、黃廷鏗、姚弘軒、張焯稀、黎子豪），今場門將江卓翹為球隊屢救險球，成為球隊的功臣之一，賽後他讚揚隊友表現：「上半場我們發揮很好，進攻上把握入球機會，防守上亦能互相補位。不過，下半場我們體能下降，被對手打亂節奏及追近比分，下場可能要做好熱身和適當地保留體力。」

赴獅城集訓收到成效 亞洲大學生水球邀請賽是首個亞洲大學生水球比賽，為備戰賽事，理大5月到新加坡國立大學集訓，累積比賽經驗，「阿翹」認為成效不錯：「這是我們第一次全隊出外集訓和比賽，令我們知道自己的不足之處，回來加以改善。」

理大門將江卓翹今仗表現神勇。 亞洲大學生水球盛事參賽球隊大合照