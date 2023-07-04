韋少一放絕塵贏奧地利站

一級方程式賽車（F1）奧地利站周日進行正賽，紅牛的麥斯韋斯塔本（圖）從竿位起步，最終以1小時25分33秒，力壓法拉利車隊的勒卡歷，今季9站比賽第7次封王，另一紅牛車手佩雷斯則獲第3。下一站英國站比賽將於香港時間7月9日晚上10時舉行。

「韋少」韋斯塔本今站賽事一舉贏得排位賽、衝刺賽和正賽冠軍，這亦是他生涯第4度於奧地利分站封王。今季連續5站贏得冠軍的他在車手榜累積229分高踞榜首，拋離排在第2名的紅牛隊友佩雷斯多達81分，好大機會連續第3屆贏得世界冠軍。佩雷斯今站亦有出色表現，排第15位起步的他全場比賽不斷追趕，最終衝上第3完賽。

勒卡歷坦言冇得鬥 法拉利上一場勝利已經是去年的奧地利分站，但勒卡歷未感太失望：「紅牛的輪軚還很新淨，就算我們用一樣的輪軚，他們的速度還是最快。今場我根本不在他的競爭行列，紅牛的對手只有自己，他們太快了。」

現時排第6的勒卡歷展望下場英國站會有更佳表現：「期待在銀石賽道比賽，這是一條特別的賽道，雖然我們落後150分，但車隊上下都繼續抱有信心，一起努力爭勝。」