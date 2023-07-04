中西區凱景周六爭冠軍

大衞巴拉兩度射破東區

奪得甲組聯賽冠軍的中西區，今季初級組足總盃先後淘汰乙組的屯門，以及丙組冠軍和富社企。4強面對東區，中西區強陣出擊，派出大衞巴拉、盧斯安奴及許宏鋒等主力搏殺。11分鐘中西區率先發圍，大衞巴拉接應許宏鋒開出的角球頂入，半場為球隊取得1球領先優勢。換邊後中西區好快再下一城，許宏鋒右路突破傳中，大衞巴拉門前無人看管下射入，個人梅開二度。及後東區換入陳肇麒試圖收復失地，可惜未能扭轉敗局。最終中西區以2比0擊敗東區，闖入決賽。