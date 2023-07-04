中西區凱景周六爭冠軍
足總盃初級組4強大戰周日於九龍灣公園上演「雙料娛樂」，結果中西區憑前鋒大衞巴拉梅開二度，以2比0擊敗東區，將於同日淘汰公民的凱景，爭奪冠軍寶座。
大衞巴拉兩度射破東區
奪得甲組聯賽冠軍的中西區，今季初級組足總盃先後淘汰乙組的屯門，以及丙組冠軍和富社企。4強面對東區，中西區強陣出擊，派出大衞巴拉、盧斯安奴及許宏鋒等主力搏殺。11分鐘中西區率先發圍，大衞巴拉接應許宏鋒開出的角球頂入，半場為球隊取得1球領先優勢。換邊後中西區好快再下一城，許宏鋒右路突破傳中，大衞巴拉門前無人看管下射入，個人梅開二度。及後東區換入陳肇麒試圖收復失地，可惜未能扭轉敗局。最終中西區以2比0擊敗東區，闖入決賽。
至於同日在幾位外援缺陣的情況下，以全華班出戰的凱景，則憑楊駿熙於下半場攻入全場唯一入球，以1比0擊敗有日援岡本玲仁助陣的公民。凱景將與中西區爭奪今季初級組足總盃冠軍獎盃，決賽將於周六（8日）假小西灣運動場上演。■林卓臻報道
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