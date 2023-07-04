黃綜翰出任港隊男單教練

香港羽毛球代表隊男單主教練人選終於揭曉！曾奪得世錦賽亞軍的馬來西亞名將黃綜翰，將帶領香港男單並以明年巴黎奧運為目標，他將於周五正式上任。

早前馬來西亞籍教練黃達明突然辭職，打亂了兩位正準備巴黎奧運的男單球員伍家朗及李卓耀訓練部署。黃達明於5月落實加盟馬來西亞好手李梓嘉團隊，提早離開港隊，香港「一哥」伍家朗更為此在社交平台發文，指做法「把我們放在一個很尷尬的處境上」。已退役的前港隊代表黃永棋日前透露，會暫時帶領伍家朗及李卓耀四出征戰，直至新主教練上任。

盼合作愉快共同進退 如今港隊落實新任男單主教練一職由黃綜翰接替，這位球員時代曾叱咤一時的馬來西亞名將，職業生涯共贏得7項錦標，其中2003年曾打入世錦賽決賽，僅敗予中國的夏煊澤屈居亞軍，世界排名最高達第2位，退役後曾擔任馬來西亞羽毛球總教練總監以及總單打教練總監。

港羽隊總教練何一鳴指與黃綜翰大約簽約兩年，有信心他能勝任工作，與球員合作愉快：「他在訓練球員方面很有經驗，希望他能跟球員打成一片，除了幫助球員增進球技，也可以跟他們其同進退，一起進步。」■鄧文滔報道