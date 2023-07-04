費查膺年度最佳金球

CEO門將一掛揚名 過去一季港超聯鬥得精彩刺激，比賽上精湛射門及悅目撲救的鏡頭，必然令大家印象深刻；回顧2022至23球季港超聯每月最佳金球，經過球迷一輪網上投票後，最終由港會門將費查（Freddie），憑今年2月聯賽主場對晉峰，90+6分鐘為球隊追平的倒掛入波，當選Hanstti Soccer特約2022至23球季港超聯「年度最佳金球」。

門將取得「士哥」本來已經非常罕見，能夠力壓眾多「世界波」奪得「年度全佳金球」，就更加難能可貴，Freddie接過獎座時笑說：「真係好難相信！可能要射超過百萬次，先至會入到球咁靚嘅波，所以嗰場波絕對係我足球生涯，其中一段既珍貴又難忘嘅回憶。」

Freddie又指自從攻入倒掛後，周圍的人開始對其經歷感到興趣，其他港會會員也不時與其閒聊，令他出現了前所未有的感受：「以前球隊仲喺甲組嗰陣，其他會員唔會咁關注我哋。但依家情況好唔同，所以我真係為球隊今季嘅演出同成績感到驕傲。」

期望港會有更好成績 正職為物業投資管理公司CEO的費查，在今年2月包辦「最佳金球」和「最佳撲救」，季尾在香港足球明星選舉再當選「最受球迷歡迎球星」，Freddie謂過去一季在綠茵場上的「業績」非常理想。談到新一季的展望，這位「CEO門將」強調，球隊必須力求進步：「大家唔應該沉醉於呢季嘅成績，足球世界每1秒都不斷發展，新一季我哋一定要再做好啲，我相信港會有能力攞到更好成績。」

2022至23球季港超聯

每月最佳金球

8、9月份 祖連奴（標準流浪）

10月份 丹恩奴域（傑志）

11月份 汪雙財（港會）

12月份 亞當貝利（港會）

1月份 費利浦薩（晉峰）

2月份 費查（港會）

3月份 徐宏傑（理文）

4月份 陳灝（深水埗）

5月份 查理史葛（傑志）

2022至23球季港超聯

年度最佳金球

2月份 費查（港會）