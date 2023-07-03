石偉雄偕體院精英走入社區

賽馬會「運動+」精英運動員社區計劃由今年起至2026年，將邀請本地體壇精英走入社區，向全港市民介紹運動的好處及價值，並以豐富的自身經歷啟發年輕一代。計劃亦會舉辦巡迴展覽及社區外展活動，讓市民進一步了解運動的益處，為社區注入正能量。

活動嘉賓之一的體操運動員石偉雄表示：「我很喜歡展覽場內的大型康樂棋棋盤，市民可以透過遊戲的過程逐步了解成為精英運動員之路。棋盤也真實地反映了我們追求夢想時所面對的挑戰，以及努力過後得到的成果。人生就是如此，旅程中必定會經歷高低起伏，而家人、朋友和公眾的支持就是我們最強的後盾。」石偉雄在上兩屆亞運會均贏得跳馬金牌，今年他在世界盃憑「李世光跳」兩奪銅牌，是他近4年來首次重返世界盃頒獎台，顯示其狀態不俗，為備戰杭州亞運注入強心針。