香港金牛地標戰拔頭籌

梁兆華獨取16分 全國男子籃球聯賽（NBL）昨日揭幕，香港金牛於主場灣仔修頓場館迎戰上季冠軍廣西威壯，憑外援坎普轟31分，加上畢繼光17分、梁兆華和迪加拿各貢獻16分以102比91取勝。

金牛今場派出畢繼光、隊長孫偉博、梁兆華、孫巍及外援坎普正選登場。首節金牛入局頗快，開段即與廣西威壯拉成均勢。落後至4比6時，金牛由香港代表梁兆華連續投進兩記三分展開反擊，前CBA後衞畢繼光亦接應坎普傳球轟入「三分彈」，助球隊打出15比0攻勢，威壯的巴特和江凱以三分球回敬，首節金牛以28比23領先。

102:91挫衞冕廣西威壯 第2節金牛派出曾代表香港東方出戰ABL的馬爾他中鋒迪加拿後備上陣，憑2米3身高優勢包辦球隊頭7分，配合另一外援坎普不時搶得進攻籃板補中，帶領金牛半場以53比41繼續領先。

換邊後形勢逆轉，廣西威壯率先打出9比0攻勢追至僅落後5分，逼使金牛叫暫停。上半場僅獲3分的威壯後龐崢麟此節大爆發，「裏外開弓」交出11分，助球隊反超前至72比71。

決勝節，楊睿騏和孫偉博合取7分，助金牛以79比77再度領先，威壯的斯蒂馬克轟4分追至平手。其後金牛的坎普連得4分再助攻給梁兆華上籃得手，加上迪加拿尾段交出「and 1」以及畢繼光轟兩球三分球，為金牛鞏固優勢，最終以102比91取得首勝。■圖、文：余樂詩、李浚湣