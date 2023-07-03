港隊20小將參戰亞洲盃

香港柔道隊最近在海外國際賽不斷報喜，一班年輕運動員期望秉承師兄師姐這股氣勢，正積極為一連串大賽作準備，試圖衝擊更多踏上頒獎台的機會。

香港將於本月15及16日在馬鞍山體育館舉辦亞洲盃青年及青少年錦標賽，來自澳洲、馬來西亞、韓國、美國、蒙古、新西蘭、沙特阿拉伯、泰國、烏克蘭及澳門的選手將來港爭逐，以主場出擊的港隊已選出超過20位年輕新星迎戰，日前更赴台北集訓，並準備稍後上演的東亞青少年柔道公開賽，遇賽於操，提升狀態。

中國香港柔道總會運動員遴選委員會主委古偉業表示：「疫情下香港青年運動員減少了海外比賽的機會，他們對比賽那飢渴感都特別強烈，在最近的比賽中都看到他們那份積極及鬥心，期望他們在主場可以爭取佳績。」

派３男１女征青年運動會 此外，因疫情影響下，原本於2019年舉辦的東亞青年運動會（前身東亞運動會）取消，事隔5年後今年「轉型」首辦，港柔道隊選派林毓藝、楊永逸、吳栢軒及劉蕙芯共3男1女於8月赴蒙古參戰，希望青年運動員吸收經驗，初步目標爭取前7名。