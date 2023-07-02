滑浪風翼港隊成立 ３將出戰世沙運趁機推廣

香港滑浪風帆會昨日宣布成立滑浪風翼代表隊，將派出陳晞文、何允輝和何智豪參加下月舉行的世界沙灘運動會。早前從滑浪風帆港隊退役的陳晞文，被滑浪風翼的速度和刺激吸引，冀爭取佳績推動這項新興運動。

作為首批投入這項運動的本地好手，何智豪指滑浪風翼相對風帆，對風速要求較低，器材收納更方便，十分適合香港。陳晞文則感謝家人幫忙照顧8個月大的兒子，讓自己「復出」：「我目前是港隊兼職教練，幫助魏瑋恩和歐令揚準備亞運，又有家庭，很難得可以維持興趣。」她又指滑浪風翼有潛質成為奧運項目：「我覺得滑浪風翼比iQFOiL（巴黎奧運新設板種）更好玩及靈活，很易做到不同花式。希望香港家長見到它的潛力，讓小朋友學習。」

陳晞文再出Trip感興奮 睽違多時，再與「大師兄」何智豪和師弟何允輝並肩作戰，陳晞文倍感興奮：「記得第一次和何智豪出Trip是亞沙運，當時覺得他好惡，沒想到多年後他當了爸爸，還能一起去比賽。」

圖、文：許思彤