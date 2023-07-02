NBL今晚修頓揭幕爆激鬥 香港金牛火併廣西威壯

新一季全國男子籃球聯賽（NBL）今晚揭幕，首支代表香港參賽的球隊香港金牛主場出擊，於灣仔修頓場館迎戰上季冠軍廣西威壯。金牛近日完成內地集訓後，返回主場作最後熱身，當中梁兆華表示作為本地球員能夠參加NBL，別具意義，並非常期待今晚的「地標戰」。

香港金牛上月成立，成為香港首支獲准參加NBL的職業球隊。金牛共簽入18個球員，包括5位本地球員梁兆華、楊睿騏、許烜行、張峰碩和范浩雲，另外尚有具CBA經驗的內地球員張昊、孫偉博、孫巍、畢繼光和李佳益，以及兩位外援迪加拿（Samuel Deguara）和坎普（Maurice Kemp）。

梁兆華楊睿騏期待地標戰 為迎接NBL賽季，大軍近日完成內地集訓，主教練劉鐵表示，雖然今晚「地標戰」就要挑戰上屆冠軍廣西威壯，但球隊士氣相當高昂：「他們是上屆冠軍，而我們是新組軍球隊，實力可能有點差距。無論如何，球隊都會保持爭勝心，全力以赴打出自己風格。」

港隊主力梁兆華和楊睿騏對修頓場地自然熟悉不過，但坦言今仗感受會截然不同。「作為本地球員，代表香港球隊參與NBL，別具意義，非常期待穿上金牛球衣，在主場球迷面前獻技。」梁兆華說。楊睿騏則指內地集訓成果豐盛：「球員已經完全上力，目前針對改善細節，希望比賽中盡量避免失誤。」今晚作客的廣西威壯實力強橫，已連續兩季於NBL稱王，今季劍指3連霸，陣中焦點球員包括上季常規賽助攻王兼FMVP得主龐峥麟。

今屆NBL回復主客制，共有12支球隊參加，包括廣西威壯、陝西信達、安徽文一、長沙灣田勇勝、武漢錕鵬、江蘇鹽南蘇科、石家莊翔藍、合肥狂風、遼寧益勝、河南賒店老酒、江西贛馳以及香港金牛。常規賽於7月2日至8月27日上演，季後賽由9月1日至9月19日舉行，至於總決賽階段則定於9月22日至10月6日進行，金牛在7月份將安排6場主場賽事。

文：許思彤