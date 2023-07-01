梅萊轟溫網插畫重男輕女

梅萊

溫布頓網球公開賽日前在社交網，上載一張畫有十多位名將的插畫，卻未有包括東道主球手梅萊，已引發爭議。然而，梅萊對此未有介懷，反指該插畫重男輕女，以及讓祖高域等巨星，位居艾卡華斯身後感覺奇怪。

這張插畫共畫有15名球手，由樓梯頂端走下，包括9名男子球手，當中打頭陣的有艾卡華斯和仙拿、祖高域、拿度及費達拿等緊隨其後，威廉絲姊妹等女球手就身處更靠後的位置，而曾兩奪溫網冠軍的梅萊未有亮相，惹來梅萊家人抨擊，認為溫網賽會對梅萊欠缺尊重。

艾卡華斯仙拿「企太前」 不過，梅萊本人對被賽會「忽略」表示無傷大雅，反指該把女球手畫在較後的位置，有重男輕女之嫌：「這難度不是一場災難嗎？我認為已不需要就這方面再作解釋，相信大家從海報上都會發現這個問題。」

這位3個大滿貫得主亦表示，讓祖高域、費達拿、拿度、波格等名將，畫在艾卡華斯及仙拿兩名年輕球員身後，感覺相當奇怪：「艾卡華斯和仙拿當然是非常出色的球員，但一看有甚麼球手在他們身後，就感覺有少許奇怪吧。」