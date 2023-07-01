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深水埗簽咗鄧嘉！
港超聯球隊深水埗，昨日凌晨透過Facebook專頁宣布簽入肯尼亞前鋒鄧嘉，這位新兵將會穿起球隊99號球衣。
現年30歲的鄧嘉司職前鋒，職業生涯曾外流至希臘、贊比亞及阿爾巴尼亞等聯賽，至2021年東渡日本，加盟日職球隊鳥棲砂岩，而上一個球季則外借至日丙讚岐卡馬達馬尼。
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