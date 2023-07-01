「韋婉」又士哥助春武里大勝

周三上演的最新一輪「泰國女子甲組聯賽」，正選上陣的港將韋婉婷攻入1球，協助春武里主場以5比0擊敗榜尾的春武里體校，繼續高踞積分榜榜首，而個人累積入球亦增至11球。

連續第2場獲安排正選披甲的「韋婉」，是役被教練安排先後出任後上前鋒和右翼，全場不斷在前線為隊友製造埋門機會的她，在下半場尾段接應隊友一記橫傳，第一時間撞入替球隊「埋齋」。賽後「韋婉」對復任正選兼有「士哥」感到高興，並希望球隊可以繼續保持贏波走勢，挑戰聯賽錦標，她說：「有得踢、有波入，仲要贏波，身為球員最開心都係咁啦！我哋依家喺積分榜排緊頭，同曼谷你追我趕，大家都咬得好緊。下星期我哋對BGC會好關鍵，贏到先有機會問鼎冠軍，希望可以同一班隊友一齊完成呢個目標。」春武里今日會對戰排第6的Kasem。