新季陣容大執位 銀牌10路雄師檢閱

香港東方 基拔

香港籃球銀牌賽男子高級組於7月19日展開，各隊休季期間積極搶人，其中「Big 4」陣容變動頗大，香港東方更強化陣容，直接影響爭標形勢，能否挑戰南華衞冕地位，值得期待。以下列出各隊焦點轉會，球迷可於銀牌賽一睹新兵們為球隊帶來甚麼化學作用。

香港東方添猛將衝冠大熱 儘管「神騏小子」楊睿騏、吳松峻和李琪離隊，但麥洛連和基拔加盟下，東方實力不減，奪得隊史第二座ABL冠軍，隨後北上與中國隊集訓，取得1勝1負。相比其他甲一球隊，東方擁有較多比賽經驗，又有「雙鬼拍門」（澳克混血兒基拔持有香港身份證，屬本土球員），再簽入朱梓鎔和黃浩賢，加強板櫈深度，絕對是冠軍大熱。

南華ＭＶＰ留效領青春班 上季雙冠王南華今季「大換血」，中鋒惠龍兒及得分後衞楊和轉投東亞超級聯賽職業隊灣區翼龍，前鋒梁兆華則加盟NBL球隊香港金牛，另外效力16年的陳張敏退役。至於MVP外援朱亮、余理洋、羅意庭、曾湛元及葉耀邦等舊將留效，球隊另外提拔南青的鄭凱安、蘇柏軒和Jefferson Espiritu，進攻端上注入活力，實力依然強橫。

滿貫重組教練團風格快狠準 經歷有如過山車的一季，滿貫重組教練團，請來SBL最年輕主帥徐仲毅，冀複製寶島「快狠準」的球風。如徐仲毅說的，滿貫上季敗因之一，是荷利菲特季末加盟，磨合時間不足，故今季早早落實蓋帝斯擔任外援。這個身高2米13的美籍中鋒，前東家為新加坡騰飛之獅，場均取得21.8分12.4籃板，有望彌補「綠衫軍」內線缺憾。華人方面，前東方射手李琪分擔蔡再懃得分壓力，蕭瑋耀、葉俊鋒和楊子豐注入新血，能否改寫隊史？

永倫泰那轉本地帶起新秀 作為昔日班霸，永倫近5季未能染指聯賽冠軍，今季隨着潘志豪和賀斯福退役，狠下心腸換血。「得分機器」泰那居港滿7年，轉為本土兵，新外援則有待揭曉。至於本地華將方面，射手何倚富、蘇恩樂和韓天次來投，大專球星陳可鈐、劉俊鴻和文俊傑注入活力；配合老大哥周迎堅和連浩駿，勢迸出新火花。

南青司徒偉傑加盟變動大 上季第8名的南青變動頗大，外援中鋒麥洛連轉投香港東方，另外主力射手鄭凱安、蘇柏軒和Jefferson Espiritu亦升上南華，新兵則有滿貫後衞何倚楊，年輕球員、男拔的石銘謙和徐澤成，內線補上司徒偉傑。

建龍飛馬周健宏來投爭佳績 建龍上季升班，即僅次於「Big 4」排名第5，惟今季人腳大變，外援漢尼拔、主力韓天次和朱梓鎔離隊，最大補強為港韓混血兒「肥宏」周健宏。在主教練香振強帶領下，且看這支年輕球隊能否延續神話。

漢友續以高機動打拚 漢友陣容變動較少，今季沿用趙鍵鋒、黃銘德、蔡駿賢、殷兆俊、溫梓豐等舊將，預料今季打法續以高機動性及默契為主。新兵方面則有崇德飛鷹前鋒鍾俊昇、遊協後衞胡重光等來投。

康仁福建中鋒回巢內線升呢 永倫中鋒蔡龍德今季回歸康仁福建，早前他亦亮相三人賽，與楊瑞鴻、鄭卓男及新兵黃子謙和初戰甲一的梁溥霆合作打入4強。康仁福建上季以第7名完成，今季骨幹球員鄭錦興、黃律堯等人留效，中鋒何俊杰則離隊，鋒線補上南華的黄顡鋠和滿貫的譚子健。

崇德飛鷹提早開操練兵 飛鷹步入重建階段，由呂楚威接掌帥印。綽號「Killer」的他飛鷹出身，是香港第二個登陸CBA的球員，於2017至19年擔任滿貫主帥，奪得亞軍。球員方面，「得分王」奧斯汀、呂銘彥、胡兆智和韋子才留效，楊文綱和張國銓鞏固內線。新班底2月已經開操，與不同球隊對練，培養默契。

晉裕新升班招攬多名射手 新升班的晉裕今季積極增兵，其中新兵梁民熊、劉子禮、蘇志樂均擁有外投能力，林萬進則在防守端注入能量，內線亦有康仁福建的何俊杰和建龍飛馬的劉嘉榮加盟，另外吸納年輕球員龍子傑。前永倫射手梁民熊亦同時兼任助教，協助年輕球員加快速度適應甲一節奏。文：余樂詩、許思彤

南華 蘇柏軒 司徒偉傑（右） 黃律堯（右） 滿貫 李琪 建龍飛馬今季陣容大變。 奧斯汀（前） 永倫 韓天次 黃銘德（右） 劉子禮