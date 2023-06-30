8大高手年底濠江鬥一番

奧蘇里雲

澳門桌球大師邀請賽將於12月25日至29日舉行，大會周三公布比賽詳情，並邀請5位參賽球手包括「火箭」奧蘇里雲和「Wonder爸」傅家俊即場獻技。

賽事邀請到8位世界頂尖球手角逐，除了奧蘇里雲和傅家俊，還有「準神」卓林普、奇倫威爾森、威廉斯、利素禾斯基，以及兩位中國球手丁俊暉及斯佳輝，爭逐15萬鎊（約148萬港元）獎金。

奧蘇讚斯佳輝有前途 中國球手打假波案轟動一時，但未影響奧蘇對中國的印象，大讚20歲的斯佳輝前途無限：「4至5年內，他或許會贏下世界冠軍，只是經驗問題。」他看好中國桌球繼續發展：「我見過很多中國球手努力訓練，一心登上世界頂尖，有些人如今已經很出色，未來只會愈來愈好。」

至於傅家俊去年於香港大師賽打出147，但之後國際賽表現平平，隨着4月於世錦賽首圈出局，未能重返世界排名前64，幸好世界桌球總會向其頒發「外卡」繼續職業生涯。目前世界排名109的他，預料以7月底舉行的歐洲大師賽外圍賽作為新季揭幕戰，力爭正賽資格，再於年底的澳門大師賽亮相。許思彤報道